Torino-Milan le pagelle | da Asllani umiltà e sostanza 6,5 Rabiot è l' anima del Diavolo | 7,5

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Torino-Milan evidenziano le prestazioni dei singoli protagonisti, tra conferme e novità. Asllani si distingue per umiltà e sostanza, mentre Rabiot emerge come punto di riferimento. Pedersen e Adams si impegnano con generosità, e Tomori mostra luci e ombre. Analizziamo i giudizi sui principali interpreti di questa sfida di Serie A.

Pedersen infinito, Adams mette tanta generosità, Lazaro cala alla distanza. Per Tomori più ombre che luci, Saelemaekers dà coraggio alla squadra, Ricci dà qualità alla manovra . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

