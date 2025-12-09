Torino-Milan Landucci | Rabiot professionista esemplare e grande giocatore Che assist Ricci

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sfida tra Torino e Milan, Marco Landucci ha commentato le prestazioni dei giocatori rossoneri. Il vice allenatore ha elogiato Rabiot come professionista esemplare e grande giocatore, sottolineando anche l’ottimo assist di Ricci. Le sue parole offrono uno sguardo sulle impressioni post-partita della squadra.

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Torino-Milan, Landucci: "Rabiot, professionista esemplare e grande giocatore. Che assist Ricci"

torino milan landucci rabiotPagelle Torino-Milan: Pulisic capocannoniere (8), Rabiot «presente» (7,5), Nkunku sviene (5); Zapata is back (7,5) - Anche Landucci ha personalità: prima di questa sera il Diavolo a Torino aveva conquistato i tre punti solo una volta in 12 anni; la squadra di Baroni arretra dopo aver capitalizzato con merito il vant ... Riporta corriere.it

