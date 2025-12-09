Torino-Milan la moviola | Nkunku giù due volte decisioni di Chiffi corrette? Sul gol tolto al Toro …
La moviola di Torino-Milan 2-3, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: Christopher Nkunku giù due volte, ecco come ha interpretato gli episodi l'arbitro Daniele Chiffi di Padova. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Il #Milan batte in rimonta il Torino con il gol di #Rabiot e la doppietta di Christian #Pulisic, agganciando così il Napoli in testa alla classifica? @fraletizia Vai su X
La risposta del presidente del Torino sulla panchina dopo la sconfitta col Milan - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Milan, moviola: i dubbi sul rigore e il gol di Zapata, il record di Pulisic - La prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi nel posticipo della quattordicesima giornata di serie A Torino- Scrive sport.virgilio.it