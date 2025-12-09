Torino-Milan Bonan | Allegri molto bravo a leggere la partita e ad effettuare i cambi giusti
Alessandro Bonan, noto conduttore e giornalista, analizza la sfida tra Torino e Milan, evidenziando la capacità di Allegri di leggere la partita e fare i cambi giusti. La vittoria rossonera, ottenuta con una rimonta significativa, viene commentata nel dettaglio, sottolineando le strategie e le decisioni che hanno portato al risultato finale.
Alessandro Bonan, noto conduttore televisivo e giornalista, dopo la partita tra Torino e Milan ha voluto commentare la vittoria rossonera conquistata grazie ad una splendida rimonta: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Juventus 0-0 AC Milan: Quali sono stati i principali punti di discussione mentre le icone italiane si accontentano di un punto a testa a Torino?
Milan, Allegri fa la conta per Torino: problemi in difesa
Juventus-Milan, Allegri e Rabiot a Torino da ex: un feeling solido, i numeri premiano il binomio
Milan, Allegri torna da Torino con quattro certezze in più Vai su X
Il Milan batte il Torino, ma non ride: si è fermato Leao - facebook.com Vai su Facebook
Bonan: "Allegri molto bravo a leggere la partita, a effettuare i cambi giusti" - 3 è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare la vittoria in ... Da milannews.it
Morgan, sospeso il processo per stalking lettera43.it
Gemelle Kessler, Bild: “Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà” lapresse.it
«Amareggiato per Landini. Non condanna la violenza, mi aspettavo le sue scuse» laverita.info
Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool internews24.com
Anche in Un posto al sole "le macchine ci ruberanno il lavoro" ilfoglio.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it