Torino-Milan Baroni svela cosa ha detto negli spogliatoi a fine primo tempo

Al termine della sfida tra Torino e Milan, l’allenatore granata Marco Baroni ha condiviso le parole rivolte alla squadra negli spogliatoi a metà incontro. Durante la conferenza stampa, Baroni ha analizzato i momenti chiave della partita e le strategie adottate nel corso della 14^ giornata della Serie A 2025-2026.

Marco Baroni, allenatore granata, ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Torino-Milan, Baroni svela cosa ha detto negli spogliatoi a fine primo tempo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le pagelle di Torino-Milan 2-3: Pulisic entra e ribalta il match - facebook.com Vai su Facebook

Serie A MS | Torino 2-3 Milan ? 10' Vlasic (P) ? 17' Zapata ? 24' Rabiot ? 67' Pulisic ? 77' Pulisic Vai su X

Torino, Baroni: "La sconfitta con il Milan brucia, ma ne verremo fuori" - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la sconfitta per 2- Secondo tuttomercatoweb.com