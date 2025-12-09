Torino-Milan Allegri furioso al telefono | grosso imbarazzo in diretta

Marco Landucci prova a smorzare i toni con una battuta quando, in diretta, gli viene chiesto con chi stesse parlando Massimiliano Allegri al telefono durante Torino-Milan e perché apparisse così furioso. Le telecamere avevano infatti immortalato il tecnico livornese mentre sbottava al cellulare, contrariato dall’andamento del match. Il suo vice, però, fa spallucce e recita la parte dell’ignaro: “Chi ha chiamato? Io non ce l'avevo il telefono, anzi, il mio era spento, non mi ha chiamato”, scherza ai microfoni di Sky, continuando a negare tra sorrisi. “Eh, non lo so, ma quando è fuori è sempre al telefono”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

