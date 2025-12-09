Torino-Milan 2-3 vittoria in rimonta grazie a Pulisic e torna in vetta
Il Milan conquista una vittoria in rimonta contro il Torino, passando da 0-2 a 3-2 in appena 17 minuti. Grazie a Rabiot e alla doppietta di Pulisic, nonostante le difficoltà, i rossoneri tornano in vetta alla classifica di Serie A. Un match emozionante che evidenzia la determinazione della squadra di Pioli.
(Adnkronos) – Vittoria in rimonta del Milan a Torino. La squadra di Allegri si impone 3-2 al Grende Torino dopo essere stata in svantaggio 2-0 dopo appena 17' e grazie al gol di Rabiot e alla doppietta del febbricitante Pulisic ribalta la squadra di Baroni e torna in vetta alla classifica di Serie A con . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A MS | Torino 2-3 Milan ? 10' Vlasic (P) ? 17' Zapata ? 24' Rabiot ? 67' Pulisic ? 77' Pulisic Vai su X
Serie A, Torino-Milan 2-3: i rossoneri agganciano il Napoli in vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica Tutti gli approfondimenti su Rainews.it https://www.rainews.it/m - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Milan 2-3: video, gol e highlights - Una rimonta nel segno di Christian Pulisic: l'attaccante statunitense, non al meglio per via di un attacco febbrile, e ... Riporta sport.sky.it