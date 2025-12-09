Torino-Milan 2-3 vittoria in rimonta grazie a Pulisic e torna in vetta

Il Milan conquista una vittoria in rimonta contro il Torino, passando da 0-2 a 3-2 in appena 17 minuti. Grazie a Rabiot e alla doppietta di Pulisic, nonostante le difficoltà, i rossoneri tornano in vetta alla classifica di Serie A. Un match emozionante che evidenzia la determinazione della squadra di Pioli.

(Adnkronos) – Vittoria in rimonta del Milan a Torino. La squadra di Allegri si impone 3-2 al Grende Torino dopo essere stata in svantaggio 2-0 dopo appena 17' e grazie al gol di Rabiot e alla doppietta del febbricitante Pulisic ribalta la squadra di Baroni e torna in vetta alla classifica di Serie A con . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it