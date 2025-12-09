Torino-Milan 2-3 | Rabiot e un super Pulisic ribaltano il Toro

Nel match del 8 dicembre 2025, il Milan conquista una vittoria rocambolesca 3-2 contro il Torino, ribaltando il risultato grazie a una grande prestazione di Rabiot e Pulisic. La gara, combattuta e ricca di emozioni, permette ai rossoneri di interrompere una serie negativa in trasferta contro i granata e di riavvicinarsi alla vetta della classifica, attualmente occupata dal Napoli.

Torino, 8 dicembre 2025 – Con le unghie e con i denti il Milan sfata il tabù Torino – che in casa aveva vinto gli ultimi tre incontri contro i rossoneri – battendo in rimonta 3-2 i granata e riagganciando in vetta alla classifica il Napoli. Un successo che dopo i primi 17' – per effetto delle reti di Vlasic su rigore e di Zapata al culmine di un contropiede – sembrava pura utopia per i rossoneri. Il Milan, che alla mezz'ora ha dovuto anche fare i conti con l'infortunio muscolare occorso a Leao (problema al flessore), non si è però perso d'animo e, dopo aver accorciato le distanze con il bolide di Rabiot al 24', si è letteralmente scatenato nella ripresa con Pulisic (in forse fino all'ultimo per un attacco febbrile) che, appena 1' dopo il suo ingresso in campo, ha pareggiato i conti.