Torino-Milan 2-3 le pagelle | Pulisic letale Zapata 7 dirompente Rabiot 7 che prodezza

Nel match tra Torino e Milan, i rossoneri conquistano una vittoria fondamentale per mantenere il primo posto in classifica. Con una prestazione ricca di momenti di talento e determinazione, la squadra di Pioli supera i granata per 3-2, grazie anche a protagonisti come Pulisic e Rabiot. Ecco le pagelle e i principali protagonisti di un incontro ricco di emozioni.

Il Milan risponde al Napoli e conferma il primo posto in classifica grazie alla vittoria per 3-2 sul campo del Torino. Pulisic uomo copertina, nonostante la febbre, autore di una doppietta che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

