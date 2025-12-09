Torino-Milan 2-3 le pagelle | Pulisic letale Zapata 7 dirompente Rabiot 7 che prodezza

Nel match tra Torino e Milan, i rossoneri conquistano una vittoria fondamentale per mantenere il primo posto in classifica. Con una prestazione ricca di momenti di talento e determinazione, la squadra di Pioli supera i granata per 3-2, grazie anche a protagonisti come Pulisic e Rabiot. Ecco le pagelle e i principali protagonisti di un incontro ricco di emozioni.

Il Milan risponde al Napoli e conferma il primo posto in classifica grazie alla vittoria per 3-2 sul campo del Torino. Pulisic uomo copertina, nonostante la febbre, autore di una doppietta che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Torino-Milan 2-3, le pagelle: Pulisic letale, Zapata (7) dirompente, Rabiot (7) che prodezza,

Serie A MS | Torino 2-3 Milan ? 10' Vlasic (P) ? 17' Zapata ? 24' Rabiot ? 67' Pulisic ? 77' Pulisic Vai su X

Serie A, Torino-Milan 2-3: i rossoneri agganciano il Napoli in vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica Tutti gli approfondimenti su Rainews.it https://www.rainews.it/m - facebook.com Vai su Facebook

Torino-Milan 2-3, gol e highlights: rimonta rossonera con Pulisic - 0 con i gol di Vlasic e Zapata, i rossoneri riaprono la partita con un eurogol di Rabiot. Da sport.sky.it