Torino-Milan 2-3 i numeri della partita | protagonisti Rabiot e Pulisic | Serie A News
Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto ieri sera (3-2) in rimonta in casa del Torino di Marco Baroni grazie al siluro di Adrien Rabiot e alla doppietta di Christian Pulisic. Ecco i numeri del match della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Juventus 0-0 AC Milan: Quali sono stati i principali punti di discussione mentre le icone italiane si accontentano di un punto a testa a Torino?
Milan, Allegri fa la conta per Torino: problemi in difesa
Juventus-Milan, Allegri e Rabiot a Torino da ex: un feeling solido, i numeri premiano il binomio
Nel 3-2 del Milan a Torino un episodio ha acceso subito la discussione: dopo un fallo di Anjorin, Saelemaekers è rimasto a terra con una reazione plateale che in pochi istanti è diventata virale. - facebook.com Vai su Facebook
#TorinoMilan | poco da dire sul rigore assegnato da #Chiffi al minuto 8: braccio destro largo, all’altezza delle spalle, che fa un movimento verso il pallone ( DAZN). calcio di rigore corretto (e nessuna sanzione disciplinare). #Torino #Milan Vai su X
Torino-Milan 2-3: video, gol e highlights - Una rimonta nel segno di Christian Pulisic: l'attaccante statunitense, non al meglio per via di un attacco febbrile, e ... Si legge su sport.sky.it
