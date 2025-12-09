Torino-Milan 2-3 Allegri vince in rimonta grazie a Pulisic e torna in vetta
Nel posticipo della 14esima giornata, il Milan ottiene una vittoria in rimonta sul campo del Torino, con un risultato di 3-2. La squadra di Allegri, grazie ai gol di Pulisic, conquista tre punti fondamentali che la portano in vetta alla classifica, agganciando il Napoli. Una partita ricca di emozioni e ribaltoni, che sottolinea l'importanza della determinazione e del talento.
(Adnkronos) – Il Milan vince in rimonta 3-2 sul campo del Torino nel posticipo della 14esima giornata e sale al primo posto in classifica agganciando il Napoli. La squadra di Allegri si impone allo stadio Grande Torino dopo essere stata in svantaggio 2-0 dopo appena 17'. Poi, con il gol di Rabiot e la doppietta del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
