Torino esplosione e incendio nella cantina del palazzo di via Leini 77 | donna 55enne e ragazzo 25enne feriti gravemente su volto e arti - VIDEO

All’alba a Torino, un’esplosione e un incendio nella cantina di un palazzo di via Leini 77 hanno causato gravi ferite a una donna di 55 anni e a un ragazzo di 25, entrambi stranieri. L’incidente, avvenuto nel quartiere Barriera di Milano, ha provocato danni significativi e richiesto interventi di emergenza.

Una violenta esplosione seguita da un incendio ha colpito all’alba il palazzo di via Leini 77, nel quartiere Barriera di Milano a Torino: una donna di 55 anni e un ragazzo di 25 anni, entrambi stranieri, sono rimasti gravemente ustionati a volto e arti. Nel quartiere Barriera di Milano a Tori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Torino, esplosione e incendio nella cantina del palazzo di via Leini 77: donna 55enne e ragazzo 25enne feriti gravemente su volto e arti - VIDEO

Altre letture consigliate

Bananamia. . Venerdì 5 Dicembre il Banana si trasforma in un’esplosione di coreografie, glitter e hit globali con BANANAMIA: KPOP DAY Al Nasty Club – Corso Massimo d’Azeglio 3, Parco del Valentino – Torino Due sale + Sala fumatori all'aperto: Sala 1 – - facebook.com Vai su Facebook

Incendio a Torino nelle cantine di uno stabile, tra gli intossicati anche bambini - Due persone, una donna di 55 anni e un ragazzo di 25, sono rimaste ustionate a seguito di un incendio che si è sviluppato nelle cantine di uno stabile di cinque piani alla periferia di Torino, in via ... Lo riporta msn.com