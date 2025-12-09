Torino Cairo sicuro | Baroni non è in discussione ora testa alla Cremonese – VIDEO

In seguito alla sconfitta del Torino contro il Milan, Urbano Cairo ha rassicurato i tifosi sul futuro dell'allenatore, confermando Baroni come guida tecnica. L'intervento del patron granata ha toccato vari aspetti della stagione del club, tra cui il mercato e le prospettive per il resto del campionato, offrendo uno sguardo sulla posizione e le strategie del Torino.

Urbano Cairo è intervenuto dopo Torino Milan 2-3, ecco le dichiarazioni del patron granata, dal futuro di Baroni alla stagione del club, il mercato e altro ancora (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Urbano Cairo, quando risponde alla domanda di chi scrive, non ha dubbi. Anzi, si palesa categorico.

Baroni Torino, l’ex Lazio esonerato da Cairo? Il presidente dei granata ha preso una decisione molto importante - Non c’è alcuna ipotesi Gotti Senza troppi giri di parole, Marco Baroni resta l’a ... Lo riporta lazionews24.com