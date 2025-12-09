Torino Cairo sicuro | Baroni non è in discussione ora testa alla Cremonese – VIDEO

In seguito alla sconfitta del Torino contro il Milan, Urbano Cairo ha rassicurato i tifosi sul futuro dell'allenatore, confermando Baroni come guida tecnica. L'intervento del patron granata ha toccato vari aspetti della stagione del club, tra cui il mercato e le prospettive per il resto del campionato, offrendo uno sguardo sulla posizione e le strategie del Torino.

Urbano Cairo è intervenuto dopo Torino Milan 2-3, ecco le dichiarazioni del patron granata, dal futuro di Baroni alla stagione del club, il mercato e altro ancora (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Urbano Cairo, quando risponde alla domanda di chi scrive, non ha dubbi. Anzi, si palesa categorico. Il sunto del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

