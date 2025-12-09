Torino Cairo categorico | Baroni non è il tema! Rinforzi a gennaio? Ecco cosa vi dico

Dopo la sconfitta contro il Milan, Urbano Cairo ha commentato la situazione del Torino, sottolineando che la questione principale non riguarda l'allenatore Marco Baroni. Il presidente granata si è detto sicuro che la squadra saprà risollevarsi e ha anticipato possibili rinforzi a gennaio, mantenendo alta la fiducia nel progetto e nel futuro del club.

Urbano Cairo è sicuro, il patron del Torino è intervenuto dopo il ko col Milan, vediamo le dichiarazioni del numero uno granata ai margini del match Urbano Cairo non sembra coltivare dubbi: Marco Baroni non è il tema e, cosa se vogliamo ancor più importante, il Torino riuscirà a uscire dalla difficile situazione in cui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Cairo categorico: «Baroni non è il tema! Rinforzi a gennaio? Ecco cosa vi dico»

