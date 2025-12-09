Torino 12 dicembre – Alpozzi all’Asso di Bastoni | quando la storia non si piega alla censura

Roma, 9 dic – Torino si prepara a una serata che promette scintille. Venerdì 12 dicembre, alle 21.30, l’Asso di Bastoni di via Cellini 22a ospiterà la conferenza di Alberto Alpozzi, reporter e saggista, uno dei nomi più scomodi del panorama italiano quando si parla di colonialismo e memoria storica. Un appuntamento che cade nel decennale di Il faro di Mussolini, il libro con cui Alpozzi vinse il Premio Hombres 2015 e che ha contribuito a riaprire un dibattito che molti preferirebbero considerare chiuso, imbalsamato in formule prêt-à-porter e verità intoccabili. Alpozzi all’Asso di Bastoni di Torino. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Torino, 12 dicembre – Alpozzi all’Asso di Bastoni: quando la storia non si piega alla censura

