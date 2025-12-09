Topolino Alberto Angela diventa un fumetto

Alberto Angela ospite d’eccezione di Topolino 3655. Il divulgatore scientifico diventa un fumetto e protagonista di una delle storie del celebre settimanale, disponibile a partire da mercoledì 10 dicembre in edicola, fumetteria e su Panini.it. Alberto Angela per l’occasione sarà Albert Quarky, protagonista, accanto a Topolino, Pippo e al Professor Zapotec, di un’avventura che intreccia divulgazione e archeologia a spasso nel tempo. La storia in due parti  Topolino e l’enigma di Topokli Tepe – scritta da  Sergio Badino  su disegni di  Giampaolo Soldati  – conduce i lettori in un viaggio nel passato alla scoperta di un antico tempio-labirinto ispirato al misterioso sito archeologico di Göbekli Tepe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

