Tony Blair non farà parte del comitato su Gaza voluto da Trump

Tony Blair non farà parte del comitato internazionale su Gaza promosso da Donald Trump, dopo le obiezioni avanzate da diversi Paesi arabi e musulmani. Lo riporta il Financial Times, secondo cui l’ex primo ministro britannico ha rinunciato a fare parte della lista dei membri del board, che Trump ha dichiarato di voler guidare personalmente. Durante i negoziati che hanno portato alla prima fase del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, Trump parlato di un possibile ruolo di Blair nell’amministrazione provvisoria dell’enclave palestinese, attraverso il suo Tony Blair Institute for Global Change e insieme a Jared Kushner, genero e consigliere del presidente americano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

