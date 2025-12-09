Tony Blair fuori dal Consiglio di pace per Gaza voluto da Trump | determinante l’opposizione dei Paesi arabi
Tony Blair rappresentava un ostacolo insormontabile nel tentativo degli Stati Uniti di riallacciare i rapporti con i giganti arabi e portare avanti l’espansione degli Accordi di Abramo. Così, secondo un’inchiesta esclusiva del Financial Times, l’ex primo ministro britannico, tra i principali fautori dell’ invasione Nato dell’Iraq nel 2003, è stato escluso dalla lista dei candidati a far parte del Consiglio di pace ideato da Donald Trump per Gaza. Il presidente americano, che presiederà il board se e quando questo verrà creato, aveva sponsorizzato la presenza di Blair, un “bravissimo uomo” che, oltre all’oscuro precedente della guerra che ha devastato il Paese del Golfo gettando le basi per la nascita dello Stato Islamico, presentava anche un altro pesante conflitto d’interesse, dato che nella sua attività di consulente ha costruito stretti rapporti, tra gli altri, anche con British Petroleum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
L'ex premier britannico Tony #Blair non avrà un ruolo chiave nel 'Consiglio di pace' di Trump per #Gaza. Lo riporta il Financial Times, secondo cui le nazioni arabe e musulmane si sarebbero opposte al coinvolgimento dell'ex numero 1 di Downing Street Vai su X
Il primo ministro israeliano ha incontrato il cancelliere Merz. "Otterremo il disarmo di Hamas e smilitarizzeremo Gaza". Le indiscrezioni su un recente incontro con Tony Blair sul futuro della Striscia - facebook.com Vai su Facebook
Tony Blair non sarà il governatore di Gaza. I Paesi arabi non lo vogliono - Tony Blair sarebbe stato escluso dalla rosa dei candidati di Trump per il "consiglio per la pace" di Gaza. Lo riporta iltempo.it