Tony Blair fuori da consiglio di pace di Gaza dopo pressioni da Paesi Arabi ex premier Uk definito criminale di guerra Usa smentiscono
A pesare sarebbe soprattutto il passato dell’ex premier. Tony Blair — alla guida del Regno Unito durante l’invasione e l’occupazione dell’Iraq nel 2003 — è percepito da una parte dell’opinione pubblica mediorientale e britannica come un “criminale di guerra” Tony Blair sarebbe stato escluso d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L’idea di Trump per Gaza: Tony Blair a capo di un’amministrazione di transizione a fine occupazione
Tony Blair alla guida della Striscia di Gaza al posto di Hamas, la «pazza idea» di Donald Trump per il dopoguerra. Cosa prevede il piano
“Gaza Riviera”, Trump insiste sul piano e sceglie Tony Blair per il ruolo di capo del governo ad interim nella fase post-bellica
MEDIO ORIENTE | Tony Blair non occuperà una posizione chiave nel 'consiglio di pace' di Donald Trump per Gaza, dopo che, secondo quanto riportato, nazioni arabe e musulmane si sarebbero opposte al coinvolgimento dell'ex primo ministro britannico. Sec - facebook.com Vai su Facebook
Tony Blair escluso dal 'Board of Peace' sul piano Gaza di Trump dopo le pressioni dei Paesi arabi: ruolo contestato per il passato in Iraq e i pochi risultati in Medio Oriente. Vai su X
“Tony Blair fuori dal Consiglio di pace per Gaza voluto da Trump”: determinante l’opposizione dei Paesi arabi - L'ex premier britannico, fautore dell'invasione in Iraq, respinto dai Paesi arabi come membro del Consiglio per Gaza ... Da ilfattoquotidiano.it
