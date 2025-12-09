A pesare sarebbe soprattutto il passato dell’ex premier. Tony Blair — alla guida del Regno Unito durante l’invasione e l’occupazione dell’Iraq nel 2003 — è percepito da una parte dell’opinione pubblica mediorientale e britannica come un “criminale di guerra” Tony Blair sarebbe stato escluso d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tony Blair fuori da “consiglio di pace” di Gaza dopo pressioni da Paesi Arabi, ex premier Uk definito “criminale di guerra”, Usa smentiscono