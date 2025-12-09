Toney arrestato per aver dato una testata a un tifoso | viene portato via in manette da un bar

L'attaccante del Brentford, Ivan Toney, è stato arrestato a Londra dopo un episodio di violenza con un tifoso. L'incidente è avvenuto in un bar alla moda, dove Toney è stato portato via in manette dopo aver dato una testata a un supporter che gli aveva chiesto una foto.

Disavventura a Londra per Toney, accusato di rissa e aggressione ai danni di un tifoso che gli aveva chiesto una foto: la polizia lo ha arrestato in un locale alla moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

