Toney arrestato per aver dato una testata a un tifoso | viene portato via in manette da un bar

L'attaccante del Brentford, Ivan Toney, è stato arrestato a Londra dopo un episodio di violenza con un tifoso. L'incidente è avvenuto in un bar alla moda, dove Toney è stato portato via in manette dopo aver dato una testata a un supporter che gli aveva chiesto una foto.

Disavventura a Londra per Toney, accusato di rissa e aggressione ai danni di un tifoso che gli aveva chiesto una foto: la polizia lo ha arrestato in un locale alla moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

A 45 anni prende in giro i prospect. Rydell Booker arrivó alla semifinale mondiale contro James Toney nel 2004. Subito dopo il match venne condannato a 15 anni di carcere per spaccio di cocaina. Uscì a 37 anni e riprese in mano la sua vita. Attualmente è un - facebook.com Vai su Facebook