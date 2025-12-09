Tommi Makinen torna su una Toyota WRC

Tommi Mäkinen torna a gareggiare su una Toyota WRC, scegliendo una Yaris WRC. Questa vettura, simbolo di un’epoca importante nel rally, rende il suo ritorno ancora più significativo. Dopo aver rivoluzionato il settore, Mäkinen si prepara a rivivere le emozioni di quel periodo con un modello che ha segnato un capitolo fondamentale della storia rally.

La scelta della vettura rende il momento ancora più significativo. Mäkinen guiderà una Toyota Yaris WRC, il modello che ha rappresentato l’ultimo grande progetto della categoria prima dell’avvento dell’attuale Toyota GR Yaris Rally1. Il prossimo 16 e 17 gennaio, nel cuore dell’inverno finlandese, il Mikkeli 60. juubeliralli inaugurerà la nuova stagione del campionato nazionale con . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

