Tommi Makinen torna su una Toyota WRC
Tommi Mäkinen torna a gareggiare su una Toyota WRC, scegliendo una Yaris WRC. Questa vettura, simbolo di un’epoca importante nel rally, rende il suo ritorno ancora più significativo. Dopo aver rivoluzionato il settore, Mäkinen si prepara a rivivere le emozioni di quel periodo con un modello che ha segnato un capitolo fondamentale della storia rally.
La scelta della vettura rende il momento ancora più significativo. Mäkinen guiderà una Toyota Yaris WRC, il modello che ha rappresentato l’ultimo grande progetto della categoria prima dell’avvento dell’attuale Toyota GR Yaris Rally1. Il prossimo 16 e 17 gennaio, nel cuore dell’inverno finlandese, il Mikkeli 60. juubeliralli inaugurerà la nuova stagione del campionato nazionale con . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
La bellezza di questa Mitsubishi Lancer Evolution Tommi Mäkinen Edition mi lascia senza fiato... pura poesia ? - facebook.com Vai su Facebook
Colpo di scena: Tommi Mäkinen torna in prova con la Toyota WRC - e non in una passerella qualsiasi. Segnala rallyssimo.it
Di Pietro zittisce D'Orsi sulle violenze della Cgil: "Qualcuno verrà gambizzato" ilgiornale.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Giallo sulla presenza di Maria Corina Machado alla cerimonia del Nobel: annullata la conferenza stampa ilfattoquotidiano.it
Zhegrova titolare contro il Pafos: la rivelazione a sorpresa di Spalletti. Ma il tecnico precisa: «I test ci ... juventusnews24.com
Ascolti Serie A, boom su Dazn nella 14a giornata di Serie A! Napoli Juventus trascina l’audience: oltre 6.5 ... calcionews24.com
Famiglia nel bosco, tam-tam impazzito: stanno per lasciare l'Italia? liberoquotidiano.it