Todde sull’orlo di una crisi anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo | qui solo caccia alle poltrone

Campo largo già nel caos in Sardegna, dove l’assessore alla Sanità Bartolazzi, già sottosegretario del governo Conte, sbatte la porta accusando i partiti della maggioranza. Una defezione clamorosa che arriva dopo le dimissioni dell’assessore all’Agricoltura. Resta aperta l’incognita sulla tenuta della maggioranza e sui tempi di approvazione della legge di bilancio regionale. “Quello che viene definito ‘campo largo’ è, nei fatti, un ‘campo minato’, dove la ricerca di poltrone prevale sulla coesione politica”, commenta Salvatore Deidda, deputato FdI e presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

