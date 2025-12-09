Todde silura Bartolazzi | terremoto nella sanità sarda
Le indiscrezioni circolavano da settimane e avevano infiammato il confronto politico tra la maggioranza del campo largo al governo della Sardegna e il centrodestra all’opposizione. Oggi è arrivata la conferma: Alessandra Todde ha firmato il decreto con cui revoca la nomina di Armando Bartolazzi all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociale. La presidente ha deciso di assumere ad interim la guida del dicastero, in attesa di individuare il nuovo assessore. Una scelta che arriva dopo giorni di tensioni interne e pressioni esterne, culminate nelle ultime ore con un’accresciuta polemica politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Todde silura Bartolazzi: terremoto nella sanità sarda - Le indiscrezioni circolavano da settimane e avevano infiammato il confronto politico tra la maggioranza del campo largoal governo della Sardegna e il ... Segnala thesocialpost.it
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» gazzettadelsud.it
Il Vaticano si ammoderna: in formato digitale il “who’s who” della Chiesa cattolica repubblica.it
Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché” oasport.it
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani lanazione.it
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” thesocialpost.it