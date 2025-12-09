Todde silura Bartolazzi | terremoto nella sanità sarda

Thesocialpost.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indiscrezioni circolavano da settimane e avevano infiammato il confronto politico tra la maggioranza del  campo largo al governo della Sardegna e il centrodestra all’opposizione. Oggi è arrivata la conferma:  Alessandra Todde  ha firmato il decreto con cui revoca la nomina di  Armando Bartolazzi  all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociale. La presidente ha deciso di assumere  ad interim  la guida del dicastero, in attesa di individuare il nuovo assessore. Una scelta che arriva dopo giorni di tensioni interne e pressioni esterne, culminate nelle ultime ore con un’accresciuta polemica politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

