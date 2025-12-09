Tlc Gianluca Corti co-Ceo di Wind Tre | servono regole chiare per favorire crescita e investimenti

Per favorire la crescita del settore delle telecomunicazioni, che contribuisce per oltre 134 miliardi di euro al prodotto interno lordo italiano, pari al 6,1% del totale nazionale, servono regole chiare e meno zavorre agli investimenti. Gianluca Corti, co-Ceo di Wind Tre, lo rimarca con chiarezza, dando voce alle istanze di un comparto sempre più strategico, che in Italia impiega circa 200mila persone lungo la filiera. Corti, siamo davvero a una fase di svolta per le telecomunicazioni? «Sì, perché le Tlc rappresentano un'infrastruttura strategica che abilita la trasformazione digitale in settori chiave come sanità, pubblica amministrazione, energia, manifattura e commercio, senza tralasciare la sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

