Tlc Gianluca Corti co-Ceo di Wind Tre | servono regole chiare per favorire crescita e investimenti
Per favorire la crescita del settore delle telecomunicazioni, che contribuisce per oltre 134 miliardi di euro al prodotto interno lordo italiano, pari al 6,1% del totale nazionale, servono regole chiare e meno zavorre agli investimenti. Gianluca Corti, co-Ceo di Wind Tre, lo rimarca con chiarezza, dando voce alle istanze di un comparto sempre più strategico, che in Italia impiega circa 200mila persone lungo la filiera. Corti, siamo davvero a una fase di svolta per le telecomunicazioni? «Sì, perché le Tlc rappresentano un'infrastruttura strategica che abilita la trasformazione digitale in settori chiave come sanità, pubblica amministrazione, energia, manifattura e commercio, senza tralasciare la sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Solita diretta per i tifosi che non hanno tempo di venire al Bione a tifare per la nostra DR1... al microfono, come sempre, il nostro Gianluca "Cine" Corti. Palla a due alle 18.00. - facebook.com Vai su Facebook
Corti (Wind Tre): "Il nostro settore vuol continuare a investire ma chiede regole certe e meno zavorre" - È un comparto sempre più strategico quello delle telecomunicazioni, che in Italia impiega circa 200mila persone lungo la filiera. Lo riporta msn.com
