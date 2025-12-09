Tirocinio formativo in Cassazione occasione per 40 laureati in giurisprudenza

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una importante occasione di crescita professionale e umana. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha indetto una selezione pubblica per 40 tirocini formativi della durata di diciotto mesi, da svolgersi nei propri uffici. Il periodo di formazione avrà inizio indicativamente nella seconda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tirocinio formativo cassazione occasioneTirocini in Cassazione 2026: bando per 40 posti - Pubblicato il bando per il tirocinio formativo presso la Procura generale della Corte di cassazione: posti disponibili, requisiti, durata e scadenza domanda ... ntplusdiritto.ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tirocinio Formativo Cassazione Occasione