Tirocinio formativo in Cassazione occasione per 40 laureati in giurisprudenza
Una importante occasione di crescita professionale e umana. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha indetto una selezione pubblica per 40 tirocini formativi della durata di diciotto mesi, da svolgersi nei propri uffici. Il periodo di formazione avrà inizio indicativamente nella seconda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
