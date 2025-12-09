Alcuni avevano parlato di presunta rottura tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet. La voce è stata messa a tacere proprio dalla coppia che è apparsa pubblicamente a Los Angeles. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Timothée Chalamet e Kylie Jenner, insieme alla premiere di Marty Supreme a Los Angeles