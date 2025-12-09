Timothée Chalamet e Kylie Jenner insieme alla premiere di Marty Supreme a Los Angeles
Alcuni avevano parlato di presunta rottura tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet. La voce è stata messa a tacere proprio dalla coppia che è apparsa pubblicamente a Los Angeles. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
«[Leonardo DiCaprio] Oggi mi ha preso in giro. Mi ha detto di aver sentito che mi ero rasato la testa e mi ha detto: 'Dimmi che non è vero! '». Timothée Chalamet racconta così l’ultimo scambio con Leonardo DiCaprio, che non ha perso tempo a commentare il s - facebook.com Vai su Facebook
Kylie Jenner e Timothée Chalamet mettono a tacere i rumors alla premiere di Marty Supreme - Dalla trama del film di Safdie ai gesti affettuosi sul tappeto rosso. Come scrive panorama.it
