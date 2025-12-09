Timothée Chalamet e Kylie Jenner il look coordinato conferma che sono una coppia e l'arancione non è casuale
I due hanno sfilato sul red carpet con un look arancione coordinato, smentendo le voci di rottura. L'arancione è un riferimento al prossimo film dell'attore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«[Leonardo DiCaprio] Oggi mi ha preso in giro. Mi ha detto di aver sentito che mi ero rasato la testa e mi ha detto: 'Dimmi che non è vero! '». Timothée Chalamet racconta così l’ultimo scambio con Leonardo DiCaprio, che non ha perso tempo a commentare il s - facebook.com Vai su Facebook
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme - Timothée Chalamet e Kylie Jenner si sono presentati con look coordinati color arancio alla première di Marty Supreme ... Lo riporta amica.it
