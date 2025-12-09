TikTok lancia il Nearby Feed | una nuova funzione per scoprire contenuti locali

TikTok introduce Nearby Feed, una nuova funzione che permette agli utenti di scoprire contenuti locali in modo più semplice e immediato. Questa innovazione mira a connettere gli utenti con contenuti e creator della propria zona, offrendo un'esperienza più personalizzata e vicina alle realtà locali. Ecco cosa cambia con questa novità di TikTok.

Cos'è e cosa cambia con Nearby , la nuova funzione di TikTok per scoprire i contenuti locali.

