Tigullio4Friends celebra i 10 anni con una serata di festa e grande musica
Tigullio4Friends, la associazione tigullina di musicisti e amanti della musica che si occupa di ammalati di SLA, compie dieci anni.“Sono stati dieci anni intensi” ci dice Paola Staiano Presidente della Associazione, “tre dischi registrati, numerosi eventi in tutto il comprensorio, merchandising. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Tigullio4Friends festeggia i suoi primi 10 anni! - facebook.com Vai su Facebook
Sestri: “Tigullio4Friends” festeggia i 10 anni al Teatro Ariston - Dall'Associazione "Tigullio4Friends" Tigullio4Friends, la associazione tigullina di musicisti e amanti della musica che si occupa di ammalati di SLA, ... Si legge su msn.com
