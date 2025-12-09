Ti farò vivere una vita d’inferno e lei si iscrive a un corso di autodifesa | ex marito condannato per stalking e danneggiamento

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo, incapace di accettare la fine del matrimonio, avrebbe trascinato l’ex moglie in un incubo fatto di pedinamenti, minacce telefoniche, atti vandalici e aggressioni. La Corte di appello ha ridotto la sua condanna, da 4 anni a 3 anni e mezzo di reclusione, per il delitto di atti persecutori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

