Ti farò vivere una vita d’inferno e lei si iscrive a un corso di autodifesa | ex marito condannato per stalking e danneggiamento
L’uomo, incapace di accettare la fine del matrimonio, avrebbe trascinato l’ex moglie in un incubo fatto di pedinamenti, minacce telefoniche, atti vandalici e aggressioni. La Corte di appello ha ridotto la sua condanna, da 4 anni a 3 anni e mezzo di reclusione, per il delitto di atti persecutori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
