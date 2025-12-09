Thuram elogiato da Spalletti | È un calciatore top a me piace totalmente Poi non condivide questa analisi sul francese dopo Napoli Juve!

Luciano Spalletti ha elogiato Thuram, definendolo un calciatore top e di suo totale gradimento, durante la conferenza stampa di vigilia del match con il Pafos. Tuttavia, successivamente, l'analisi sul francese dopo Napoli-Juve ha suscitato alcune divergenze di opinioni.

Thuram, centrocampista della Juve, è stato esaltato così da Luciano Spalletti nella conferenza stampa di vigilia del match col Pafos. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Pafos, Luciano Spalletti ha pronunciato parole importanti nei confronti di Khephren Thuram. Ecco cosa ha detto. THURAM – «È un calciatore forte, top, ha messo fisicità anche domenica. È forte di testa, ha lo strappo, crea spazi per la squadra. A me Thuram piace totalmente. Chiaro che in alcuni momenti durante la partita si hanno momenti migliori e peggiori, ma per me a Napoli ha disputato una buona partita».