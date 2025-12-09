Thomas Ledesma morto nella tragedia dell’elicottero a Lanzada | Faremo luce sull’incidente

La tragica scomparsa di Thomas Ledesma nell’incidente dell’elicottero a Lanzada ha sconvolto la comunità. Le autorità promettono di fare piena luce sulle cause dell’incidente, sottolineando l’impegno per garantire massima sicurezza. Il dolore per la perdita si mescola alla determinazione di prevenire simili tragedie in futuro.

Lanzada (Sondrio) –  Il cordoglio per Thomas, ma anche la rassicurazione che la sicurezza è la priorità. A esprime le “più sentite condoglianze” ai familiari di Thomas Ledesma, l’operaio di 29 anni di Valmadrera che giovedì scorso è morto in un incidente aereo in Valmalenco sono i proprietari e i manager della Wucher Helicopter, società austriaca di servizi aerei a cui apparteneva l’elicottero precipitato. “Il nostro elicottero era utilizzato per lavori di messa in sicurezza e di trasporto in una zona di montagna pericolosa – spiegano dalla Wucher Helicopter -. Le circostanze esatte dell’accaduto sono attualmente all’esame degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

