Thomas Ledesma morto nella tragedia dell’elicottero a Lanzada | Faremo luce sull’incidente

Lanzada (Sondrio) – Il cordoglio per Thomas, ma anche la rassicurazione che la sicurezza è la priorità. A esprime le “più sentite condoglianze” ai familiari di Thomas Ledesma, l’operaio di 29 anni di Valmadrera che giovedì scorso è morto in un incidente aereo in Valmalenco sono i proprietari e i manager della Wucher Helicopter, società austriaca di servizi aerei a cui apparteneva l’elicottero precipitato. “Il nostro elicottero era utilizzato per lavori di messa in sicurezza e di trasporto in una zona di montagna pericolosa – spiegano dalla Wucher Helicopter -. Le circostanze esatte dell’accaduto sono attualmente all’esame degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it