the witcher svela il suo segreto nel film del 2025

l’uscita e la visibilità di “The Rats: A Witcher Tale”. La pellicola The Rats: A Witcher Tale è stata diffusa nel 2025 come parte integrante dell’universo di The Witcher. Nonostante rappresenti una novità significativa, molte persone potrebbero essere rimaste ignare del suo debutto, considerando la scarsa promozione e la sua uscita discreta. Il film è stato reso disponibile su Netflix a partire dal 30 ottobre 2025, ma l’assenza di campagne pubblicitarie dedicate ha limitato la sua reperibilità e visibilità tra il pubblico. Negli ultimi anni, la franchigia ha attraversato momenti di difficoltà, dovuti a diverse scelte di produzione, come il cambio di interprete per Geralt e alcune decisioni narrative che hanno diviso i fan e influenzato la percezione complessiva della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

