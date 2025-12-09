L'opera prima della regista Farah Nabulsi racconta la tragedia dei palestinesi che risiedono in Cisgiordania attraverso le gesta di un coraggioso insegnante. Nei cinema dall'11 dicembre. Durante la visione di The Teacher si percepisce tutta l'urgenza di un'opera prima "necessaria". Necessaria perché a dirigerla è una regista e produttrice di origine palestinese che ha voluto lanciare un grido contro la guerra tra Israele e Palestina, mostrando la violenza sistematica dei coloni israeliani contro gli abitanti del West Bank. Farah Nabulsi ha scelto consapevolmente di realizzare un film raccontando la situazione da un unico punto di vista per mostrare le ragioni del suo popolo, costruendo un personaggio dedito alla causa che però non è un combattente bensì un educatore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Teacher, la recensione: lo sguardo palestinese su ciò che accade nel West Bank