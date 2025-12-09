The Sound of Christmas | 10 tappe per il tour natalizio del Wanted Chorus

9 dic 2025

In un presente frenetico e pieno di rumore, scegliamo di prenderci un momento per fermarci. Il suono non copre: connette. È l’idea del gospel come relazione, che trasforma la distanza in comunità. “The sound of Christmas” è un invito: fermarsi, ascoltare, riconoscersi e, insieme, riaccendere il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

