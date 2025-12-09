The Sound of Christmas | 10 tappe per il tour natalizio del Wanted Chorus
In un presente frenetico e pieno di rumore, scegliamo di prenderci un momento per fermarci. Il suono non copre: connette. È l’idea del gospel come relazione, che trasforma la distanza in comunità. “The sound of Christmas” è un invito: fermarsi, ascoltare, riconoscersi e, insieme, riaccendere il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
24 things to do before Christmas – Giorno 6! 1. It's beginning to sound a lot like... Christmas! Accendi l’atmosfera con la tua playlist natalizia perfetta! Dai classici in inglese alle canzoni che fanno ballare anche gli elfi Hai già aggiunto “Jingle Bells” o - facebook.com Vai su Facebook
‘The Sound of Christmas,’ produced by Ellen Travolta, to feature Coeur d’Alene family, the Shotwells - The annual Travolta Christmas show is taking on a new look this year, as veteran stage and television actress Ellen Travolta is taking a step back from the stage and behind the scenes to present “The ... Secondo spokesman.com
