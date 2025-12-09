The Island di Hito Steyerl Viaggio fra mondi opposti alla ricerca dell’umano

La mostra “The Island” di Hito Steyerl, allestita presso la Fondazione Prada e visitabile fino al 30 ottobre 2026, invita a un viaggio tra mondi opposti alla scoperta delle sfumature dell’umano. Esposte nelle sale dell’Osservatorio, le opere dell’artista e studiosa esplorano temi di identità, tecnologia e realtà, offrendo uno sguardo critico e coinvolgente sulla condizione contemporanea.

Se vi capita di passare in Galleria visitate la mostra “ The Island ” dell’artista e studiosa Hito Steyerl, presentata da Fondazione Prada e aperta fino al 30 ottobre 2026 negli spazi dell’Osservatorio. Hito Steyerl intreccia molteplici narrazioni accomunate dal motivo ricorrente dell’inondazione, evocando temi urgenti come le attuali derive autoritarie alimentate dall’uso dell’ intelligenza artificiale, la crisi climatica e le pressioni politiche esercitate sulla comunità scientifica. Attraverso i lavori esposti in mostra, tempo e spazio sono riorganizzati prendendo in prestito la logica della fisica quantistica e della fantascienza per esplorarne le dimensioni estetiche e visuali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “The Island” di Hito Steyerl. Viaggio fra mondi opposti alla ricerca dell’umano

