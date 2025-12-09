The Hardys | Questo è il segreto della nostra lunga carriera nel wrestling

Gli “ Hardy Boyz ” sono nel mondo del wrestling da oltre trent’anni, ma nonostante ciò sono sempre al passo con i tempi, anziché essere considerati un fenomeno nostalgico. Hanno debuttato da adolescenti a metà degli anni ’90, e sono stati un boom nella categoria tag team alla fine degli anni ’90, e da allora non hanno praticamente mai abbandonato la scena del wrestling. Gli Hardys sono in continua evoluzione. In una nuova intervista con KVIA ABC-7, gli Hardy hanno parlato del loro percorso nel mondo del wrestling. Durante la chiacchierata, Matt ha rivelato come lui e suo fratello Jeff siano riusciti ad arrivare così lontano nel mondo del wrestling senza perdere il loro stile e il loro carisma. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

