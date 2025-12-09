La cerimonia di premiazione più importante del settore videoludico è quasi arrivata, scopriamo cosa c’è in programma, quali sono i candidati, cosa potrebbe essere presentato in anteprima e quando bisogna sintonizzarsi per seguire in diretta l’evento più atteso di questa fine 2025. Fino a pochi anni fa l’evento più importante del settore videoludico era l’E3 di Los Angeles, fiera aperta al pubblico in cui i più grossi publisher presentavano la loro lineup e svelavano i progetti futuri. Con l’evolversi di internet ed il cambiamento radicale del sistema di comunicazione, alcuni dei pezzi grossi ha deciso di staccarsi dalla fiera per comunicare la propria offerta attraverso i propri canali e in periodi dell’anno in cui fosse possibile massimizzare l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - The Game Awards 2025, tutto pronto per la notte degli oscar videoludici: programma, data e orari