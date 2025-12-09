The Game Awards 2025 tutto pronto per la notte degli oscar videoludici | programma data e orari
La cerimonia di premiazione più importante del settore videoludico è quasi arrivata, scopriamo cosa c’è in programma, quali sono i candidati, cosa potrebbe essere presentato in anteprima e quando bisogna sintonizzarsi per seguire in diretta l’evento più atteso di questa fine 2025. Fino a pochi anni fa l’evento più importante del settore videoludico era l’E3 di Los Angeles, fiera aperta al pubblico in cui i più grossi publisher presentavano la loro lineup e svelavano i progetti futuri. Con l’evolversi di internet ed il cambiamento radicale del sistema di comunicazione, alcuni dei pezzi grossi ha deciso di staccarsi dalla fiera per comunicare la propria offerta attraverso i propri canali e in periodi dell’anno in cui fosse possibile massimizzare l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Esports247.it
Japan Game Awards 2025, Metaphor: ReFantazio è il GOTY: ecco tutti i vincitori
Game awards 2025 scelti e nominee aggiornamenti in diretta
The Game Awards 2025: svelati i nominati, ecco i giochi in corsa per il GOTY
Stando all'insider eXtas1s, la misteriosa statua dei The Game Awards 2025 è un indizio legato all'annuncio di un nuovo Divinity di Larian Studios, il team di Baldur's Gate 3. - facebook.com Vai su Facebook
LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro sarà presente ai The Game Awards 2025 dlvr.it/TPjfTz #LEGO #Batman #TheGameAwards #Videogiochi #CavaliereOscuro Vai su X
Saros sarà ai The Game Awards: il nuovo gioco del team di Returnal si mostrerà di nuovo - Saros, l'esclusiva PS5 di Housemarque, tornerà a mostrarsi ai The Game Awards: Sony ha confermato il tutto tramite un breve post sui social media, con un breve video. Si legge su multiplayer.it
