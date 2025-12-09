The Game Awards 2025 | la statua misteriosa riguarda Divinity | Original Sin 3?
La vigilia dei The Game Awards 2025 è sempre più elettrizzante e, come spesso accade, un singolo indizio basta a scatenare un’ondata di teorie tra appassionati e addetti ai lavori. L’oggetto del dibattito è la statua misteriosa mostrata sui social da Geoff Keighley: una scultura ricca di dettagli, forme e creature che non permette di identificare chiaramente a quale gioco faccia riferimento. e secondo alcuni potrebbe anticipare l’annuncio di Divinity: Original Sin 3. Proprio questa ambiguità della statua ha portato la community a formulare speculazioni sempre più variegate, dall’ipotesi di una nuova IP fino al ritorno di franchise storici. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Japan Game Awards 2025, Metaphor: ReFantazio è il GOTY: ecco tutti i vincitori
Game awards 2025 scelti e nominee aggiornamenti in diretta
The Game Awards 2025: svelati i nominati, ecco i giochi in corsa per il GOTY
Stando all'insider eXtas1s, la misteriosa statua dei The Game Awards 2025 è un indizio legato all'annuncio di un nuovo Divinity di Larian Studios, il team di Baldur's Gate 3. - facebook.com Vai su Facebook
LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro sarà presente ai The Game Awards 2025 dlvr.it/TPjfTz #LEGO #Batman #TheGameAwards #Videogiochi #CavaliereOscuro Vai su X
Saros sarà ai The Game Awards: il nuovo gioco del team di Returnal si mostrerà di nuovo - Saros, l'esclusiva PS5 di Housemarque, tornerà a mostrarsi ai The Game Awards: Sony ha confermato il tutto tramite un breve post sui social media, con un breve video. Si legge su multiplayer.it
