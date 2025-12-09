The Game Awards 2025 | la statua misteriosa riguarda Divinity | Original Sin 3?

Game-experience.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vigilia dei The Game Awards 2025 è sempre più elettrizzante e, come spesso accade, un singolo indizio basta a scatenare un’ondata di teorie tra appassionati e addetti ai lavori. L’oggetto del dibattito è la statua misteriosa mostrata sui social da Geoff Keighley: una scultura ricca di dettagli, forme e creature che non permette di identificare chiaramente a quale gioco faccia riferimento. e secondo alcuni potrebbe anticipare l’annuncio di Divinity: Original Sin 3. Proprio questa ambiguità della statua ha portato la community a formulare speculazioni sempre più variegate, dall’ipotesi di una nuova IP fino al ritorno di franchise storici. 🔗 Leggi su Game-experience.it

