The Copenhagen Test | trailer e data d' uscita della nuova serie con la star Marvel Simu Liu

Smessi per il momento i panni del supereroe Shang-Chi, in questa nuova serie spy-thriller Simu Liu interpreta il ruolo di un agente il cui cervello è stato "hackerato" dal nemico Cosa succede quando qualcuno riesce a hackerare il tuo cervello? È esattamente la sfida che dovrà affrontare Alexander Hale, interpretato da Simu Liu, nella nuova serie di spionaggio The Copenhagen Test. Il trailer dello show, prodotta da UCP, è stato diffuso lunedì, e tutti gli episodi debutteranno negli Stati Uniti il prossimo 27 dicembre in streaming sulla piattaforma Peacock. Secondo la sinossi ufficiale, "la serie segue Alexander Hale, analista dell'intelligence di prima generazione cinese-americana, che scopre che il suo cervello è stato hackerato, dando ai responsabili accesso a tutto ciò che vede e sente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

