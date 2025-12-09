The Boys in arrivo il primo videogame ispirato alla serie | la guerra contro i Supes continua

Mentre siamo tutti in attesa di vedere come si concluderà la serie Prime Video con l'arrivo della quinta e ultima stagione ad aprile, l'azione continuerà in un nuovo videogioco dedicato Lo studio brasiliano Arvore e Sony Pictures Virtual Reality hanno annunciato l'arrivo di The Boys: Trigger Warning, videogame in realtà virtuale ispirato alla serie Prime Video. A partire dal 2026, i fan che giocheranno si troveranno "in prima linea nella guerra contro i Supes", secondo il comunicato stampa. I giocatori si uniranno ai Boys per infiltrarsi nella corrotta Vought International. Aspettatevi volti familiari, dato che i membri del cast Laz Alonso (Mother's Milk), Colby Minifie (Ashley Barrett) e P. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

