Thailandia-Cambogia Phnom Penh | Invitiamo Bangkok a rispettare accordo cessate il fuoco

La Cambogia ha invitato la Thailandia a rispettare l’accordo di cessate il fuoco firmato il 26 ottobre, sottolineando l’importanza di tornare ai negoziati per mantenere la pace tra i due paesi. Phnom Penh chiede a Bangkok di agire con responsabilità e di contribuire alla stabilità regionale, evitando escalation di tensioni e favorendo il dialogo diplomatico.

“La Cambogia invita anche la Thailandia a tornare ai negoziati nel rispetto dell’accordo di cessate il fuoco e di pace tra Cambogia e Thailandia firmato il 26 ottobre “. Lo ha detto Maly Socheata, portavoce del Ministero della Difesa Nazionale del Regno di Cambogia secondo cui i bombardamenti dell’esercito thailandese su aree civili dall’8 dicembre 2025 al 9 dicembre 2025 hanno causato la morte di sette civili cambogiani e il ferimento di altri venti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Thailandia-Cambogia, Phnom Penh: "Invitiamo Bangkok a rispettare accordo cessate il fuoco"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Salve a tutti, ho una domanda che mi tormenta abbastanza. A gennaio partiró per due mesi nel sud est asiatico (Thailandia, Cambogia, Laos, Vietnam, Filippine, Singapore, Indonesia) Per quanto riguarda i soldi come devo fare Mi spiego, sono stata in Giap - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo scontro fra Thailandia e Cambogia. È l’ennesima pace rivendicata da Trump che non è una pace Vai su X

Thailandia-Cambogia, è guerra. Attacchi aerei di Bangkok e risposta di terra di Phnom Penh: morti e feriti - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è "preoccupato" per la ripresa dei combattimenti tra Thailandia e Cambogia e ha invitato entrambe le parti alla "moderazione" e alla "de- Riporta affaritaliani.it