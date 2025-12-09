Teufel Cinebar 22 | raffinata soundbar con audio surround

Teufel ha presentato la nuova soundbar Cinebar 22. Si tratta di un completo ed avanzato modello, potente e facile da usare.La Cinebar 22 porta il sound delle migliori pellicole direttamente in salotto. Gli otto driver integrati, insieme al subwoofer T6 incluso, generano un audio surround 5.1. 🔗 Leggi su Today.it

