Tetto al contante a 10mila euro | tutti i rischi dell’emendamento FdI fatto proprio dal governo

Cambia il tetto del contante con un emendamento alla legge di bilancio, firmato da Fratelli d’Italia e che ha ottenuto il via libera del governo, che porta il limite per i pagamenti in banconote da 5.000 a 10.000 euro dal 2026. Nello stesso comma compare una “imposta speciale di bollo” da 500 euro per ogni operazione in contanti tra 5.001 e 10.000 euro. È scritto nero su bianco: chi vuole usare più contante può farlo, purché paghi un prezzo fisso allo Stato. Il risultato è che l’Italia si spinge al massimo consentito dal nuovo regolamento europeo anti-riciclaggio, trasformando una soglia nata per frenare il nero in un pedaggio per attraversarlo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

