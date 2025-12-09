Tetto al contante a 10mila euro | tutti i rischi dell’emendamento FdI fatto proprio dal governo
Cambia il tetto del contante con un emendamento alla legge di bilancio, firmato da Fratelli d’Italia e che ha ottenuto il via libera del governo, che porta il limite per i pagamenti in banconote da 5.000 a 10.000 euro dal 2026. Nello stesso comma compare una “imposta speciale di bollo” da 500 euro per ogni operazione in contanti tra 5.001 e 10.000 euro. È scritto nero su bianco: chi vuole usare più contante può farlo, purché paghi un prezzo fisso allo Stato. Il risultato è che l’Italia si spinge al massimo consentito dal nuovo regolamento europeo anti-riciclaggio, trasformando una soglia nata per frenare il nero in un pedaggio per attraversarlo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
Contante, nella manovra spunta l’emendamento che alza il tetto a 10 mila euro con una imposta di bollo speciale Vai su X
Tetto al contante più alto ma con una nuova tassa: come funzionerebbe l'imposta di bollo da 500 euro sugli acquisti cash - facebook.com Vai su Facebook
Raddoppio del tetto al contante, il governo dice sì. Pd: “Incentivo a evasione e illegalità”. Avs: “Facilita il riciclaggio” - Con un'imposta di bollo da 500€ si potranno effettuare pagamenti in contanti fino a 10mila euro, prima vietati ... Si legge su ilfattoquotidiano.it