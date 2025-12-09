Terza edizione ‘Premio comunicazione sulla disabilità’ alla Fondazione Banco Napoli 

Tempo di lettura: 2 minuti   Favorire il cambiamento e la formazione di un’adeguata  cultura sulla disabilità. Venerdì 12 dicembre alle 11 a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco Napoli, (Via, dei Tribunali 213) è in programma la  terza edizione del «Premio comunicazione sulla disabilità»  ideato dal garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania Paolo Colombo, sostenuto dal Corecom Campania, dall’ordine dei giornalisti della Campania, dal TGR Campania e dalla Fondazione Banco di Napoli.  Inclusione sociale e accessibilità, i temi del “Premio comunicazione sulla disabilità, assegnato a  Francesco Gravetti  e  Andreana Balletti  ex aequo per il miglior articolo, e a  Valerio Tramontano  per il miglior contenuto web. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

