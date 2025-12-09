Terrore nelle campagne di Bari | lupa uccisa da una raffica di proiettili

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lupa, di circa due anni, crivellata di colpi. Il corpo dell'animale è stato ritrovato ieri sera nelle campagne di Carbonara. La drammatica segnalazione è giunta ieri al Comando provinciale di Bari delle guardie ecozoofile del Nogez. Dopo essere arrivati sul posto e aver constatato il decesso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

