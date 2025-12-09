Terribile rissa alla Villa Comunale di Mesagne 22enne arrestato per tentato omicidio
Un arresto e cinque denunce dopo una rissa tra giovani a Mesagne: un ragazzo egiziano è stato ferito e ricoverato d'urgenza a Brindisi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Terribile rissa tra due famiglie a Carini, volano coltellate e graffi per la musica alta: 10 persone coinvolte
Come nasce una rissa? Perché i ragazzi sentono l’esigenza di girare per strada armati? Risale solo a poche settimane fa la notizia, terribile, dell’ennesimo episodio di accoltellamento tra minori a Milano. Mossi dall’urgenza di indagare il fenomeno della viole - facebook.com Vai su Facebook
Rissa alla villa comunale di Mesagne: un arresto e cinque denunce - La Polizia di Stato è intervenuta dopo una rissa tra giovani scoppiata a Mesagne nel pomeriggio di ieri 08 dicembre presso la Villa Comunale della “cittadina ... Si legge su brundisium.net
Natale 2025, tutto pronto per "Gocce di Natale” a Torrione
Ballando con le stelle, è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: chi ha ragione? ildifforme.it
Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: “Respiro che si fermava, ho perso anni di vita” cinemaserietv.it
Quarto, danneggiati i locali dell’Ufficio Urbanistica. Il sindaco Sabino: “Episodio inquietante” teleclubitalia.it
Mostra su neoclassicismo alle Gallerie d’Italia a Milano tv2000.it
Harry’s Bar riapre a Firenze: nuova location in via Il Prato vicino al Brindellone firenzepost.it
Benfica – Napoli, Conte può cambiare: pronte due novità dal 1’ spazionapoli.it
Ballando con le stelle, è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: chi ha ragione? ildifforme.it
Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: “Respiro che si fermava, ho perso anni di vita” cinemaserietv.it
Quarto, danneggiati i locali dell’Ufficio Urbanistica. Il sindaco Sabino: “Episodio inquietante” teleclubitalia.it
Mostra su neoclassicismo alle Gallerie d’Italia a Milano tv2000.it
Harry’s Bar riapre a Firenze: nuova location in via Il Prato vicino al Brindellone firenzepost.it
Benfica – Napoli, Conte può cambiare: pronte due novità dal 1’ spazionapoli.it