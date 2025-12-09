Terremoto politico! Gli ha tolto le deleghe | Revocato
Un nuovo terremoto politico si abbatte sulla Regione Sardegna. Dopo settimane di voci di corridoio e tensioni crescenti tra la maggioranza di campo largo e il centrodestra all'opposizione, arriva la svolta: la presidente Alessandra Todde ha firmato la revoca della nomina di Armando Bartolazzi ormai ex assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza sociale. La decisione, arrivata dopo giorni di confronto interno e pressioni crescenti, rappresenta una svolta che rischia di ridefinire gli equilibri dell'esecutivo regionale. Per ora la stessa Todde assumerà ad interim la guida del delicato assessorato, in attesa di nominare un successore.
New York, terremoto politico: il sindaco Eric Adams si ritira a 5 settimane dal voto
Altro terremoto politico in Giappone: perché il Deep State nipponico ha scaricato Takaichi
Terremoto politico a Villafranca, Orizzonte Comune: “Tutti a casa e senza ricandidatura”
Corruzione all'ARS: in Sicilia terremoto politico-giudiziario A marzo Giorgia Meloni ha inviato un commissario da Roma per riunificare la Sicilia – poi scossa dall'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno e l'Assessora al
Dopo il terremoto politico su #Mogherini, pochi minuti fa la Commissione del #ParlamentoEuropeo ha votato la revoca dell'immunità alla #Moretti, sempre del #Pd per il #Qatargate.
"Terremoto" in giunta: tolti gli assessorati a Moreno Boschello - E' stato ieri 5 dicembre lo stesso ormai ex assessore, con un'esperienza ventennale alle spalle, a portare alla luce l'episodio, puntando il dito sulla discutibile scelta del sindaco Adolfo Zordan per ...
