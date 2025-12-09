Terremoto politico! Gli ha tolto le deleghe | Revocato

Un nuovo terremoto politico si abbatte sulla Regione Sardegna. Dopo settimane di voci di corridoio e tensioni crescenti tra la maggioranza di campo largo e il centrodestra all’opposizione, arriva la svolta: la presidente Alessandra Todde ha firmato la revoca della nomina di Armando Bartolazzi ormai ex assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociale. La decisione, arrivata dopo giorni di confronto interno e pressioni crescenti, rappresenta una svolta che rischia di ridefinire gli equilibri dell’esecutivo regionale. Per ora la stessa Todde assumerà ad interim la guida del delicato assessorato, in attesa di nominare un successore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

