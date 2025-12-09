Il Giappone conta i danni del terremoto di magnitudo 7.6 avvenuto la notte tra il 7 e l’8 dicembre a una profondità di 50 chilometri davanti la costa della prefettura di Aomori. Nel sisma almeno 33 persone sono rimaste ferite, una delle quali gravemente, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Il Paese è attrezzato ad affrontare situazioni del genere e anche per questo i danni sono stati di lieve entità. Tuttavia, le immagini fanno ben percepire l’impatto della scossa: oggetti scaraventati sul pavimento, macchine distrutte e un furgoncino rimasto intrappolato in una voragine aperta sulla strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terremoto magnitudo 7.6 in Giappone: un furgoncino intrappolato in una voragine