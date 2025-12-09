Terremoto magnitudo 7.6 in Giappone | un furgoncino intrappolato in una voragine
Il Giappone conta i danni del terremoto di magnitudo 7.6 avvenuto la notte tra il 7 e l’8 dicembre a una profondità di 50 chilometri davanti la costa della prefettura di Aomori. Nel sisma almeno 33 persone sono rimaste ferite, una delle quali gravemente, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Il Paese è attrezzato ad affrontare situazioni del genere e anche per questo i danni sono stati di lieve entità. Tuttavia, le immagini fanno ben percepire l’impatto della scossa: oggetti scaraventati sul pavimento, macchine distrutte e un furgoncino rimasto intrappolato in una voragine aperta sulla strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il Giappone: il video - facebook.com Vai su Facebook
Violento terremoto di magnitudo 7.6 colpisce il Giappone settentrionale: oltre 30 feriti, evacuate quasi 100mila persone - 600 persone nelle prefetture di Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi e in alcune zone di Samemachi, dove le temperature ... Riporta reggiotv.it
