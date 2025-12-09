Terremoto in Irpinia scossa di magnitudo 3 | scuole chiuse a Montefredane
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito Montefredane, in provincia di Avellino, poco dopo la mezzanotte di oggi. L'evento si aggiunge a un precedente terremoto di magnitudo 4 avvenuto il 25 ottobre. A seguito dell'evento, le scuole del comune sono state temporaneamente chiuse per precauzione.
(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte di oggi martedì 9 dicembre a Montefredane, in provincia di Avellino, dove il 25 ottobre c'era già stato un evento sismico, ma di magnitudo 4. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato il movimento sismico, che è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
